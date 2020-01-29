Депутат Госдумы допустил изменение подотчетности Центробанка

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров допустил, в новой поправке к Конституции Центробанк может изменить свою подотчетность.

Макаров сообщил об этом в Рязани в «Точке кипения», передает «Регнум». Депутат выступил модератором дискуссии.

Парламентарий также входит в состав рабочей группы при президенте по подготовке изменений в Конституцию.

В ходе дискуссии, отвечая на вопрос одного из участников обсуждения, Андрей Макаров в целом одобрил идею поднять с уровня закона до уровня Конституции положение о подотчетности Центробанка.

По словам Андрея Макарова, часто создается ситуация, когда «в стране есть огромные деньги, которые мы просто не успеваем потратить: деньги есть, а проектов нет. Деньги есть, а строить некому».

«Поэтому вовсе не Центробанк виноват в неэффективном расходовании средств. Поэтому статус и полномочия Центробанка менять нет необходимости, а вот отдельные положения закона о ЦБ можно и пересмотреть», – сказал Макаров.

«В стране существует строгая отчетность ЦБ перед парламентом, руководителей ЦБ также назначает Дума по представлению президента. Так что эта комната светлая и кошек в ней нет. А вот поднять уровень отчетности ЦБ, закрепив его конституционно, можно», – заключил Макаров.

Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении должно состояться 11 февраля.

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