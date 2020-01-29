Корреспондент RT получила серьезное ранение в Идлибе

В результате разрыва одного из снарядов на складе оружия в городе Маарет-Нааман в провинции Идлиб серьезное ранение получила корреспондент RT в Сирии Вафа Шабруни.
Инцидент произошел, когда съемочная группа снимала склады оружия, оставшиеся в городе после отступления боевиков. Один из снарядов взорвался, сообщается в Telegram RT.
Вафа жива, ее везут из больницы города Хан-Шейхун в государственную больницу города Хама.
Между тем, агентство САНА сообщает, что корреспондент телеканала RT получил ранение в результате нападения боевиков, передает ТАСС.
Во вторник подконтрольные Дамаску военные полностью окружили город Маарет-Нааман на юго-востоке провинции Идлиб.
Кроме того, сообщалось, что атаки боевиков в Сирии привели к срыву выхода мирных жителей из Идлибской зоны деэскалации.
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