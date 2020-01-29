Корреспондент RT получила серьезное ранение в Идлибе

В результате разрыва одного из снарядов на складе оружия в городе Маарет-Нааман в провинции Идлиб серьезное ранение получила корреспондент RT в Сирии Вафа Шабруни.
Инцидент произошел, когда съемочная группа снимала склады оружия, оставшиеся в городе после отступления боевиков. Один из снарядов взорвался, сообщается в Telegram RT.
Вафа жива, ее везут из больницы города Хан-Шейхун в государственную больницу города Хама.
Между тем, агентство САНА сообщает, что корреспондент телеканала RT получил ранение в результате нападения боевиков, передает ТАСС.
Во вторник подконтрольные Дамаску военные полностью окружили город Маарет-Нааман на юго-востоке провинции Идлиб.
Кроме того, сообщалось, что атаки боевиков в Сирии привели к срыву выхода мирных жителей из Идлибской зоны деэскалации.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Голливудская актриса Шарлиз Терон поделилась в Instagram селфи без макияжа, на котором запечатлена лежащей рядом со своей собакой. «Ленивое утро вместе с Джонни Юта», – написала она. Посмотреть эту публикацию в Instagram Lazy mornings feat. Johnny Utah * Публикация от Charlize Theron (@charlizeafrica) 28 Янв 2020 в 8:52 PST У актрисы две собаки: Джонни и Беркли. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Пакистан из-за санкций попросил убрать «Ростех» из проекта строительства газопровода / 4 декабря
- Соболезнования от иранского правительства. Пристайко и спецпредставитель Тегерана обсудили крушение самолета МАУ / 21 января
- ЛНР завершила обмен пленными в Донбассе / 29 декабря
- American Thinker — демократы ведут США по пути банановых республик / 7 декабря
- Свергнутый президент Судана приговорен к двум годам тюрьмы / 14 декабря
- Отменено решение суда об отказе возмещать иски родственников погибших в крушении Ту-154 под Сочи / 13 января
- Сотрудники Центра «Э» рассылают болельщикам «Зенита» сообщения с призывами «Мужчины, пора взрослеть!» / 8 декабря
- Генсек ООН выразил надежду, что КНДР не возобновит ядерные испытания / 1 января