Мнение: Зачем вы пьёте вообще?

Добрый вечер. Услышал по радио, что желающим жить долго не надо пить, ибо алкоголь сокращает продолжительность жизни. И у меня возник вопрос — а ЗАЧЕМ вы вообще пьёте, русские? Я вот пробовал пару раз (не водку хоть, слава Богу), так, небех, абсолютно не понравилось. И с тех пор читаю про жизнь людей, в которой есть алкоголь, как айзэн про инопланетян (и особенно статистику, согласно которой многие не любят Новый год по причине «вынужденного пьянства» — в них насильно вливают, что ли?). Ибо не понимаю, как может нравиться употреблять ТАКОЕ. Русские, вот вам реально всё это таки нравится, что ли? И зачем вы вообще пьёте? Зачем вообще нужно пить?
Источник: Достало
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Голливудская актриса Шарлиз Терон поделилась в Instagram селфи без макияжа, на котором запечатлена лежащей рядом со своей собакой. «Ленивое утро вместе с Джонни Юта», – написала она. Посмотреть эту публикацию в Instagram Lazy mornings feat. Johnny Utah * Публикация от Charlize Theron (@charlizeafrica) 28 Янв 2020 в 8:52 PST У актрисы две собаки: Джонни и Беркли. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Из-за непрофессионализма власти нарушается возможность отстоять права в сфере труда и рынка земли – Юрчишин / 28 января
- Эксперты: Волонтерство должно быть от чистого сердца, а не ради выгоды / 5 декабря
- Между вице-премьерами распределили обязанности / 29 января
- Аваков о нормандской встрече: Пока все идет очень правильно / 10 декабря
- Суд на Мальте предъявил обвинения по делу об убийстве журналистки Галиции известному бизнесмену / 1 декабря
- Жители почти 30 городов могут остаться без тепла из-за долгов — «Нафтогаз» / 24 января
- Политика: Возвращение места на Святой земле отвечает приоритетам РФ на Ближнем Востоке / 24 января
- ВШЭ отменила кинопоказ студенческого клуба после публикации анонса в журнале DOXA / 12 декабря