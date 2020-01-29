Мнение: Зачем вы пьёте вообще?

Мнение: Зачем вы пьёте вообще?

29.01.2020, 16:24, Разное

Добрый вечер. Услышал по радио, что желающим жить долго не надо пить, ибо алкоголь сокращает продолжительность жизни. И у меня возник вопрос — а ЗАЧЕМ вы вообще пьёте, русские? Я вот пробовал пару раз (не водку хоть, слава Богу), так, небех, абсолютно не понравилось. И с тех пор читаю про жизнь людей, в которой есть алкоголь, как айзэн про инопланетян (и особенно статистику, согласно которой многие не любят Новый год по причине «вынужденного пьянства» — в них насильно вливают, что ли?). Ибо не понимаю, как может нравиться употреблять ТАКОЕ. Русские, вот вам реально всё это таки нравится, что ли? И зачем вы вообще пьёте? Зачем вообще нужно пить?

Источник: Достало



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