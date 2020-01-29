Мнение: «Репетиция биологической войны»: почему эпидемия началась именно в Китае

Эпидемия китайского коронавируса 2019-nCoV продолжает стремительно развиваться. Уже почти три тысячи человек инфицированы, 80 уже умерло. Из КНР опасная болезнь попала в другие страны. Чем дальше, тем больше появляется гипотез о том, что эпидемия вовсе не случайна, а речь идет о «репетиции биологической войны».

Основной версией все-таки является естественное происхождение вируса. Как мы ранее рассказывали, это уже не первый случай такого рода в Китае. Причиной является большая скученность населения и наличие в традиционной китайской кулинарии и медицине таких экзотических существ, как змеи, летучие мыши и проч.

Считается, что коронавирус изначально появился в организме летучей мыши, потом каким-то образом передался змее, а от нее – к человеку, употребившему змеиное мясо. В реалиях продуктового рынка Уханя в этом нет ничего невозможного. Однако есть и иные объяснения, про которые мы тоже должны упомянуть.

Сами себя заразили?

Дело в том, что Китай сам ведет активные разработки в этой области. Как раз в Ухане, который и стал очагом инфекции 2019-nCoV, несколько лет назад была открыта крупнейшая биолого-химическая лаборатория института вирусологии в КНР. Причиной ее создания стала эпидемия коронавируса 2003 года. В лаборатории не только ведется работа по созданию вакцин, но и хранятся штаммы самых опасных вирусов.

Высказываются предположения, что, помимо мирных исследований, китайские медики могли параллельно вести работу над биологическим оружием. Несмотря на серьезнейшие меры безопасности, могла произойти нештатная ситуация. Например, сообщается, что в качестве подопытных используются обезьяны, которые могли сбежать или иным образом инфицировать персонал. Теперь известно, что вирус может передаваться от человека к человеку даже в стадии инкубационного периода, когда заболевший выглядит полностью здоровым и не чувствует никаких симптомов.

Репетиция биологической войны?

Есть и иная гипотеза, согласно которой опасный вирус искусственного происхождения мог быть выпущен в Китае недоброжелателями из США или даже Японии. Например, болезнь могла попасть на рынок в специально зараженном мясе. В пользу этой теории свидетельствуют следующие факторы.

Во-первых, Ухань – просто идеальное место в качестве очага распространения эпидемии. Это город с многомиллионным населением, крупный транспортный узел. Отсюда болезнь легко смогла распространиться по остальному Китаю и попасть за границу.

Во-вторых, начало опасной эпидемии – это серьезный удар по КНР, ведущей торговую войну с США. Все произошло накануне китайского Нового года, но города-миллионники закрыты на карантин, ограничено движение в общественном транспорте. Население избегает посещать людные места, магазины, внутренний спрос падает. Ущерб нанесен туристической отрасли, страдают авиаперевозки. Некоторые страны начинают запрещать поставки сельскохозяйственной продукции из Китая. И это только начало, если эпидемию не удастся взять под контроль, дальше будет только хуже из-за роста панических настроений.

В-третьих, как бы цинично это ни прозвучало, коронавирус 2019-nCoV пока трудно назвать абсолютно летальным для человека. Смертность ненамного превышает аналогичные показатели от гриппа, далеко уступая страшной Эболе. Люди от новой болезни умирают, но, как правило, это люди преклонного возраста или больные иными тяжкими заболеваниями, вроде онкологии. Также интересно, что болеют пока в основном этнические китайцы.

Согласно конспирологической теории, перед нами «репетиция» возможной биологической войны: «умеренно» опасный вирус, направленный против представителей определенной нации, выпущен на свободу, чтобы протестировать, как он будет действовать в реальных условиях, а также посмотреть, насколько эффективными будут действия потенциального противника по его нейтрализации. Если эта гипотеза верна, то кое у кого вакцина уже имеется, и она вскоре может появиться на рынке.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/164788.html

Источник: Теория элит

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