Матч КХЛ перенесли в Новосибирск из-за вируса

Игра команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» и «Динамо» (Рига) перенесена из Пекина в Новосибирск, информирует КХЛ.
«В связи с невозможностью проведения матчей чемпионата КХЛ сезона-2019/20 на территории КНР по причине распространения коронавируса, а также по обращению «Куньлуня» и согласия «Динамо» (Рига), лига приняла решение о переносе места проведения матча, который состоится 24 февраля 2020 года, из Пекина в Новосибирск», – говорится в сообщении на сайте КХЛ.
Отметим, ранее сообщалось, что в новосибирском центре «Вектор» разработаны две тест-системы для диагностирования нового коронавируса.
По последним данным, коронавирусом заражены 5 тыс. 999 человек (еще 9 тыс. 239 под подозрением), 132 умерли, 104 человека излечились. В РФ пока не зарегистрированы случаи заболевания, но риск проникновения коронавируса в страну существует.
Минздрав РФ подготовил временные методические рекомендации по лечению коронавируса. Сообщалось также, что РФ и Китай начали разработку вакцины против нового коронавируса.
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