Надаль упустил путевку в полуфинал Australian Open. Его обыграл Тим

Австриец Доминик Тим стал творцом мини-сенсации первого в сезоне турнира "Большого шлема" – Открытого чемпионата Австралии. Он не пустил в полуфинал первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля, обыграв его в четырех сетах.
Матч между соперниками заключительного по счету четвертьфинала нынешнего Australian Open – классика теннисного триллера. Победители трех из четырех сетов определялись на тай-брейках и каждый раз завершались успехом австрийского спортсмена. Итоговый счет 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (8:6) в пользу Тима. Матч продолжался 4 часа 14 минут.
Выбив из розыгрыша Открытого чемпионата Австралии одного из главных претендентов на титул, теперь Тиму предстоит сыграть с русским немцем Александром Зверевым. Накануне уроженец РФ обыграл швейцарца Стэна Вавринку.
Матч Тима и Зверева состоится 31 января.
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