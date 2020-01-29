Папарацци сняли Иглесиаса с Курниковой на большом сроке беременности

У звездной пары – испанского певца Энрике Иглесиаса и российской теннисистки Анны Курниковой – вскоре, видимо, появится третий ребенок. Пара попала в кадр папарацци, и на снимке, который публикует испанское издание Hola.com, виден уже достаточно большой живот Анны.
Энрике и Анна, однако, афишировать это событие не хотят. По крайней мере, на страницах звезд в "Инстаграме" они часто выкладывают фото- и видеокадры со своими очаровательными детьми, но о рождении третьего ребенка намеков там пока нет.
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У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой растут близнецы – дочь Люси и сын Николас, которых Анна родила лишь в конце 2017 года, хотя в отношениях пара состоит с 2001 года.
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