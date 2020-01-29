Скандалы: Таджуддин «во всеоружии»

У главного муфтия России на досмотре в аэропорту «Шереметьево» нашли муляжи гранат

Главному муфтию России Талгату Таджуддину, похоже, не дают покоя лавры чувашского главы Михаила Игнатьева. Региональный руководитель эпатировал общественность поднятыми над головой ключиками от автомобиля, за которыми прыгал невысокого роста офицер МЧС. Случай с Игнатьевым хоть и вызвал скандал, но помог отвлечь внимание страны от конституционного переполоха. Теперь у Игнатьева нашелся последователь, который действует в том же направлении.

28 января состоялся съезд Федерации Еврейских общин России. Приехала делегация ЦДУМ во главе председателя Талгата Таджуддина в сопровождении муфтиев регионов. На съезде днём Таджуддина показал кипу под чалмой иудеям России. Все бы ничего если бы… перед вечернем рейсом в Уфу из Москвы в аэропорту «Шереметьево», если верить информации в соцсетях, таможенники в растерянности обнаружили в его в багаже муляжи… гранат. Отдел полиции аэропорта в надлежащей форме оформил протокол и изъял муляжи у Таджуддина, которые, как он уверял были куплены в игрушечном магазине. Полиция оставила вещдоки для изучения. При этом правоохранители якобы записали, что странные предметы «оказались» не у Таджуддина, а у его помощника муфтия.

Остается только гадать, кого хотел напугать игрушечными муляжами на съезде ФЕОР самый чудаковатый муфтий Уфы. Перед этим, неугомонный Талгат, как известно, отметился также призывом к джихаду против США и инициативой по освящению мечетей разбиванием шампанского об их стены.

Талгад Таджуддин, конечно, в личном зачете обошел и оставил далеко позади себя чувашского коллегу Игнатьева. Выходки Талгата позволят еще больше переключить внимание общественности с малопонятных политических пируэтов в верхах на резонансные чудачества в духе Петросяна. При этом Талгат Таджуддин рискует меньше, чем чувашский Игнатьев: муфтия невозможно исключить из «Единой России»…

Наша справка

В настоящее время Верховный муфтий России. Талгат Таджуддин является официальным представителем мусульман Российской Федерации в ЮНЕСКО, Организации Исламская конференция, Европейской лиге мусульман и других крупных международных организациях.

Верховный Муфтий Талгат Таджуддин отстаивает мнение о булгарском происхождении татарского народа, и неоднократно выступал в СМИ о необходимости возвращения татарам своего исторического самоназвания — булгары (волжские булгары). Так, например, будучи в 2001 году на международной конференции в Софии (Республика Болгария) заявил: «И так уж нас татарами обзывают, хотя на самом деле мы булгары… А болгары — это ближайшие родственники булгар. Просто одни остались на Волге, а другие ушли дальше, на Дунай, и смешались со славянами».

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