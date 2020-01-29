Скандалы: Демьяна Москвина хотят приговорить в третий раз

Сбежавшего от приговора подозреваемого в финансировании преступной группы экс-главы Коми Вячеслава Гайзера поймали к новому процессу

В Москве во вторник был задержан Демьян Москвин, которого СКР считает финансистом преступной группы, созданной бывшим главой Коми Вячеславом Гайзером. Дело господина Москвина рассматривалось отдельно от других фигурантов, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В августе 2019 года Замоскворецкий суд приговорил его к шести с половиной годам лишения свободы. Однако подсудимый, находившийся под домашним арестом, в суд не явился и с тех пор находился в розыске. Тем временем его приговор был отменен апелляционной инстанцией.

Оперативники МВД, которым Замоскворецкий суд Москвы поручил розыск скрывшегося Демьяна Москвина, устанавливали местонахождение беглеца более шести месяцев. По словам его адвоката Сергея Сафронова, «Москвин был задержан рядом со своим домом на юго-западе столицы». При этом адвокат не исключил, что его подзащитного полиция может в итоге отпустить, поскольку в конце декабря Мосгорсуд отменил приговор, вынесенный господину Москвину Замоскворецким судом 12 августа прошлого года. «Нет повода держать его под стражей, так как такая мера пресечения судом не избиралась»,— пояснил адвокат Сафронов. При этом он добавил, что новое рассмотрение дела его подзащитного в Замоскворецком суде, которое должно было начаться 27 января, было отложено из-за неявки господина Москвина. Следующее заседание, по словам адвоката, намечено на 13 февраля.

Отметим, что дело господина Москвина, который во время следствия по «делу Гайзера» заключил с прокуратурой Москвы досудебное соглашение о сотрудничестве, рассматривалось в суде уже дважды. 3 мая 2018 года Замоскворецкий суд в особом порядке приговорил его к шести годам лишения свободы и 2 млн руб. штрафа. Он был признан виновным в участии в преступном сообществе, особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов (ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ): по версии следствия, господин Москвин в ОПС, созданном Вячеславом Гайзером, выполнял функции финансиста и участвовал в выводе через офшоры средств, похищенных членами преступного сообщества. Защита, настаивавшая на оправдании, обжаловала судебное решение в Мосгорсуде. Тот приговор отменил и отправил дело на новое рассмотрение, но уже в обычном порядке.

В ходе повторного процесса, который состоялся в том же Замоскворецком суде, 12 августа прошлого года Демьян Москвин был признан виновным в особо крупном мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем, при этом его участие в ОПС было признано недоказанным. В прениях гособвинитель просил приговорить подсудимого к восемнадцати с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в 3 млн руб. Находившийся тогда под домашним арестом Демьян Москвин решил не приходить на оглашение приговора и скрылся, после чего был объявлен в розыск. В его отсутствие суд назначил наказание подсудимому в виде шести с половиной лет лишения свободы и 2 млн руб. штрафа. Однако Мосгорсуд отменил и этот приговор.

Демьян Москвин считался одним из ключевых фигурантов (всего их было около двух десятков), привлеченных СКР к уголовной ответственности в рамках резонансного расследования, известного как «дело Гайзера». Основными эпизодами дела были незаконная приватизация и дальнейшее присвоение фигурантами 100% акций ОАО «Птицефабрика «Зеленецкая»», незаконное завладение средствами ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» более чем на 67 млн руб. Всего злоумышленники причинили Коми ущерб на сумму 4,5 млрд руб.

Юрий Сенаторов

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