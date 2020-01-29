Скандалы: Александр Винокуров задолжал поставщикам

Экс-партнеры аптек «Да, здоров!» и «Азбука Life», совладельцем которых является зять Сергея Лаврова, добиваются возврата долгов через суды

С начала 2019 г. поставщики лекарств, арендодатели и другие партнеры компании «Мега фарм» подали к связанным с ней юридическим лицам (ООО «Мега фарм», ООО «Да здоров», ООО «Мега фарм Владимир» и др.) 188 исков на общую сумму 148,7 млн руб., свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». «Мега фарм» принадлежит инвесткомпании Marathon Group, которую основали зять министра иностранных дел России Сергея Лаврова и экс-президент инвесткомпании А1 Александр Винокуров, а также его партнер Сергей Захаров. Среди активов Marathon Group – доля в сети магазинов «Магнит», франчайзи сети кафе KFC и др.

В 2016 г. «Мега фарм» договорился с X5 Retail Group об открытии к 2020 г. 3300 аптек «А-Мега» и «Да, здоров!» в магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Сколько аптек «Мега фарма» в итоге открылось, представитель X5 не раскрыл. В сентябре 2019 г. он же говорил «Коммерсанту» о нескольких сотнях аптек на своих площадях.

Еще один партнер «Мега фарма» – сеть магазинов «Азбука вкуса». В ее магазинах он получил преимущественное право аренды на 10 лет. В «Азбуках вкуса» «Мега фарм» до конца 2017 г. хотел открыть 18 аптек «Азбука Life». Дальнейшие планы были открывать по 10 точек в год. На 5 июля 2019 г. у «Азбука Life», по ее данным, было 22 аптеки.

За 2019 г. «Азбука вкуса» подала к партнеру 14 исков на 9,4 млн руб. в связи с задолженностью по субаренде помещений. Представитель ритейлера говорит, что по некоторым искам уже вынесены решения, другие – в процессе урегулирования.

Наибольшую сумму со структуры «Мега фарма» через суд пытается получить фармдистрибутор «Катрен» – 12,8 млн руб., по данным «СПАРК-Интерфакса». Причина иска не указана в материалах суда, дело планировалось рассмотреть 27 января 2020 г. Представитель «Катрена» не ответил на запрос.

148,7 млн. руб.

задолжала аптечная сеть «Мега Фарм» своим кредиторам, по данным «СПАРК-Интерфакс» на 27 января 2020 г.

188 исков

подали кредиторы на аптечную сеть «Мега Фарм», по данным портала kad.arbitr.ru и «СПАРК-Интерфакс» на 27 января 2020 г.

3300 аптек

«Мега Фарм» должно было открыться в магазинах X5 Retail Group к 2020 г., говорилось в совместном пресс-релизе владельца аптек и X5

Сейчас в производстве находится только 40 исков к юрлицам «Мега фарма», утверждает его представитель. По большей части исков все разбирательства уже завершены и урегулированы, а переговоры с остальными кредиторами близки к решению. Он добавляет, что сейчас общая сумма претензий к компании не превышает 200 000 руб. Представитель Marathon Group отказался от комментариев.

«Мега фарм» всегда платил с задержкой за проданную продукцию, говорит гендиректор одного из истцов – ЗАО фирма «Москва-Амрос» Герман Капланович. Но в I квартале 2019 г., по его словам, он перестал платить, объясняя это отсутствием свободных денег. Это не соответствует действительности, утверждает представитель «Мега фарма»: в 2019 г. «Мега фарм» работал по предоплате, а на иных условиях сотрудничал с минимальным числом поставщиков.

В сентябре 2019 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники писал, что Marathon Group рассматривает возможность продажи аптечной сети. Тогда инвесткомпания это не комментировала.

Сейчас «Мега фарм» практически завершил деятельность, часть аптек удалось продать, знает представитель DSM Group.

Часть аптек компании в магазинах X5 закрывается, подтвердил представитель ритейлера. В январе 2020 г. X5 предлагала другим аптекам арендовать 74 точки, которые раньше занимали аптеки «Мега фарма», рассказал топ-менеджер одной из аптечных сетей. «Пятерочка», по словам представителя Х5, рассматривает сдачу в субаренду пакетом сразу нескольких точек одному аптечному оператору.

27 января 2020 г. на сайтах «А-Мега» и «Да, здоров!» информация о работающих аптеках отсутствовала, убедились «Ведомости». На сайте «Азбука Life» указаны только две аптеки. Дозвониться до колл-центра «Мега фарма» и его аптек не удалось – их телефоны не работали.

Часть аптек действительно закрывается, подтвердил представитель «Мега фарма». По остальным, по его словам, ведутся переговоры о продаже с региональными и федеральными аптечными сетями. Другие подробности он не раскрыл.

Почему «Мега фарм» столкнулся со сложностями? У руководства Marathon не хватило компетенции для создания эффективной аптечной сети с заметной долей на рынке, говорил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров «Коммерсанту». В первом полугодии 2019 г., по оценке DSM, у «Мега фарма» было 585 аптек, при этом выручка группы сократилась на 50% год к году до 2,8 млрд руб.

Выбранная «Мега фармом» модель бизнеса работала, не соглашается его представитель. Но, по его словам, появились внешние факторы, ограничивающие возможности для роста сети. Что это за факторы, он не сказал.

Если компании аптечной сети не были консолидированы в одно юрлицо, шансы получить долги у кредиторов довольно невысоки, говорит руководитель практики здравоохранения юридической фирмы «Пепеляев и партнеры» Александр Панов. Активов, по его словам, у аптек, как правило, не бывает: у них есть только товарные остатки и права на аренду помещения, продажа которых может не покрыть долги. Теоретически контролирующих лиц Marathon Group можно привлечь к субсидиарной ответственности, но в этом случае с учетом сумм долга это маловероятно, считает Панов. Он объясняет, что это возможно, если начнется процедура банкротства юрлиц «Мега фарма» и суд докажет, что именно владельцы Marathon Group контролировали компании.

Ксения Вирченко

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