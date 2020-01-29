Вице-мэр Екатеринбурга поскользнулся, и чиновникам устроили выволочку за плохую уборку

Мэрия собрала всех, кто отвечает за уборку территорий на экстренное совещание, и отчитала за плохую работу, так как тротуары скользкие, люди падают.
По дороге на работу заместитель мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик поскользнулся на тротуаре и упал. По счастью обошлось без серьезных травм, но не без серьезных последствий для чиновников администрации города.
По данным источника Ura.ru в мэрии, туда на совещание срочно созвали всех заместителей глав районов по благоустройству. Чиновникам досталось за плохую уборку улиц. При этом источник не стал скрывать, что отчитали из-за падения заместителя мэра. Однако больше всех досталось замглавы того района (Кировский), где проживает высокопоставленный чиновник.
На напоследок участникам совещания дали понять, чтобы те помнили, где живут начальники.
На днях в «Блокнот» обратились жители Екатеринбурга. Они возмущены тем, что коммунальные службы отказываются выполнять свои обязанности, и вопрос с уборкой улиц от снега стоит остро.
Фото: uralinform.ru
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