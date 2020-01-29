Появилось видео госпитализации в Воронеже пациента с подозрением на коронавирус

Пациента поместили в специальную капсулу, а медперсонал одет в соответствующую защитную одежду.

В группе «Настоящий Воронеж» во ВКонтакте пользователь выложил накануне ролик, на котором видно, как медики скорой помощи вывозят из дома пациента. Записавший видео обратил внимание именно на этот случай госпитализации, потому что пациента вывозили в специальной капсуле, предназначенной для инфекционных больных. Более того, сами медработники были одеты соответствующее случаю – в специальных масках и защитной форме.

В департаменте здравоохранения Воронежской области сообщили, что в городе госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус, сообщает РБК. Оба они недавно прибыли из Китая.

По данным издания «Новости Воронежа», на «скорой» номера воронежского центра медицины катастроф. В областном правительстве сообщили, что на определение вируса у госпитализированных понадобиться три дня. В тот же день губернатор Воронежской области Александр Гусей создал комиссию для контроля за ситуацией.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что в России пока не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

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