Роналду поделился снимком празднования дня рождения своей жены

Нападающий итальянского клуба «Ювентус» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду опубликовал в Instagram снимок с женой Джорджиной Родригес и детьми: Криштиану-младшим, Аланой Мартиной, Евой и Матео.
«Поздравляю, любовь моя! Я желаю тебе очень хорошего дня! Ты отличная женщина и мама для наших детей. Я так тебя люблю, дорогая!» – написал он 27 января, в день рождения возлюбленной.
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Felicidades mi amor! Te deseo un día muy lindo! Eres una gran mujer y una excelente madre para nuestros hijos. Te quiero mucho cariño! *
27 января Джорджине Родригес исполнилось 26 лет.
Осенью 2018 года Криштиану Роналду и Джорджина Родригес обручились, а, по сообщению издания ABC, в ноябре 2019 года они поженились.
У пары есть дочь Алана Мартина, которая родилась 12 ноября 2017 года.
У Роналду есть также сын Криштиану-младший (2010), которого родила суррогатная мать, как и близнецов Еву и Матео (2017).
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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