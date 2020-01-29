Венедиктова намерена подать в суд на «Наші гроші з Денисом Бігусом»

Исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова намерена подать в суд иск на журналистов программы «Наші гроші з Денисом Бігусом» в связи с распространением информации о том, что ее супруг Денис Колесник якобы влияет на кадровую политику в ГБР. Об этом она сообщила «Українським новинам».
«Неправдивая и ничем не подкрепленная информация, направленная на дискредитацию меня и бюро. Будет иск в суд», – сказала Венедиктова.
Она подчеркнула, что муж никак не влияет на кадровую политику Госбюро расследвоаний и не знаком с Русланом Бирюковым, который, по данным СМИ, благодаря ему был назначен советником Венедиктовой.
Информацию о влиянии супруга Венедиктовой 28 января обнародовало издание «Украинская правда». «Наші гроші з Денисом Бігусом» писали о том, что новый заместитель Венедиктовой Александр Соколов связан с ней через бизнес жены.
Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Тогдашний президент Петр Порошенко подписал его в январе 2016 года, а 1 марта документ вступил в силу.
24 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривал перезагрузку работы бюро и отставку его тогдашнего директора Романа Трубы.
27 декабря Зеленский уволил Трубу с поста главы ГБР и назначил временно исполняющим обязанности директора Ирину Венедиктову.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Грузия сделает исключение и обеспечит въезд в страну и участие в мероприятии Совета Европы тех членов российской делегации, которые нарушили грузинский закон об оккупированных территориях. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в Страсбурге на Парламентской Ассамблее Совета Европы. «Грузия в данном случае выйдет за рамки своего собственного законодательства, которое не даёт право посещать […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Рябошапка надеется на скорейшую экстрадицию из Болгарии вероятного организатора убийства Гандзюк / 26 января
- В ответ на резолюцию Сената США о геноциде армян Эрдоган вспомнил об уничтожении индейцев / 16 декабря
- Путин посетил обновленную экспозицию Музея обороны и блокады Ленинграда / 18 января
- Конституционный суд России потребовал обеспечить жильем потомков репрессированных / 10 декабря
- Нино Бурджанадзе полетела на переговоры в Москву / 3 декабря
- Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек у жителей / 9 декабря
- Сотовые операторы начали повышать цены на связь / 13 января
- Путин пообещал пригласить на Парад Победы обратившегося на «прямую линию» ветерана / 5 декабря