Венедиктова намерена подать в суд на «Наші гроші з Денисом Бігусом»

Исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова намерена подать в суд иск на журналистов программы «Наші гроші з Денисом Бігусом» в связи с распространением информации о том, что ее супруг Денис Колесник якобы влияет на кадровую политику в ГБР. Об этом она сообщила «Українським новинам».

«Неправдивая и ничем не подкрепленная информация, направленная на дискредитацию меня и бюро. Будет иск в суд», – сказала Венедиктова.

Она подчеркнула, что муж никак не влияет на кадровую политику Госбюро расследвоаний и не знаком с Русланом Бирюковым, который, по данным СМИ, благодаря ему был назначен советником Венедиктовой.

Информацию о влиянии супруга Венедиктовой 28 января обнародовало издание «Украинская правда». «Наші гроші з Денисом Бігусом» писали о том, что новый заместитель Венедиктовой Александр Соколов связан с ней через бизнес жены.

Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Тогдашний президент Петр Порошенко подписал его в январе 2016 года, а 1 марта документ вступил в силу.

24 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривал перезагрузку работы бюро и отставку его тогдашнего директора Романа Трубы.

27 декабря Зеленский уволил Трубу с поста главы ГБР и назначил временно исполняющим обязанности директора Ирину Венедиктову.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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