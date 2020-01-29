Пять крупнейших газовых месторождений Украины истощены на 79% и больше – «Укргазвидобування»

Пять самых крупных в Украине месторождений газа сильно истощены. Об этом 29 января проинформировали в Facebook «Укргазвидобування».

«Мы часто говорим о значительном истощении месторождений. Так вот, приводим уровень истощенности топ-5 крупнейших месторождений компании: Шебелинское – 89%; Западно-Крестищенское – 90%; Яблуновское – 79%; Ефремовское – 82%; Мелеховское – 82%», – сказано в сообщении.

В компании отметили, что много инвестируют «в поиск новых ресурсов, которые позволят компенсировать добычу и естественное падение».

«В частности, проводим доразведку имеющихся площадей и начинаем осваивать «гринфилды» – новые участки. В 2019 году нашей компании удалось открыть три новых месторождения с ресурсной базой 2,15 млрд м³ голубого топлива, увеличить извлекаемые запасы почти на 15 млрд м³ газа, подготовить к бурению объекты с ресурсной базой 17,7 млрд м³», – рассказали в «Укргазвидобуванні».

Ми часто говоримо про значну виснаженість родовищ. Так, ось наводимо рівень виснаженості топ-5 найбільших родовищ… Posted by Укргазвидобування on Kolmapäev, 29. jaanuar 2020

В декабре 2017 года тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял о планах отказаться от импорта газа до 2020 года за счет увеличения собственной добычи.

«Укргазвидобування», 100% акций которой принадлежит НАК «Нафтогаз України», является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивает около 75% общей добычи газа.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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