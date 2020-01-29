Минюст отказался исключить ФБК из списка иноагентов

Минюст отказался исключить ФБК из списка иноагентов

29.01.2020, 16:05, Новости дня

Минюст РФ не считает возможным исключить Фонд борьбы с коррупцией из реестра иностранных агентов.

«По итогам проведенной проверки установлено отсутствие оснований для исключения некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» из соответствующего реестра», – сообщили RT в пресс-службе Минюста.

В октябре прошлого года Минюст включил ФБК Алексея Навального в список НКО-иноагентов. Врио директора департамента по делам некоммерческих организаций Минюста Владимир Титов сообщил, что в 2019 году ФБК получил несколько траншей на 140 тыс. рублей, в том числе из Испании.

Позже СК также нашел подтверждение получения ФБК средств от иностранных источников.

Несмотря на решение суда Алексей Навальный продолжает настаивать, что не получает финансирования из-за рубежа. Юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло указал на несоответствие заявлений Навального фактам. 



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