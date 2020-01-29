В Киеве захотели отправить в «марш на Крым» тех, «кто уже пожил»

Депутат Рады Мустафа Джемилев заявил, что в «марше достоинства», конечным пунктом которого обозначен Крым, отправятся «те, кто уже пожил».

«Риск будет достаточно большой, поэтому вперед надо не отправлять молодых, а тех, кто уже пожил», – сообщил Джемилев в интервью «Апострофу».

Он добавил, что участники марша планируют пройти через российско-украинскую границу, не демонстрируя паспортов, так как они идут «на территорию Украины».

Ранее экс-депутат Верховной рады Рефат Чубаров заявил, что представители возглавляемого им запрещенного в РФ «Меджлиса крымско-татарского народа» пересекут границу с Крымом в пункте пропуска «Чонгар» 2 мая.

По его словам, в пешем марше на полуостров с территории Украины в первых рядах будут идти члены организации, а также народные депутаты и некие «западные партнеры». Также Чубаров не исключил силовой сценарий развития событий.

В ответ глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерег Рефата Чубарова от необдуманных поступков, напомнив, что «любые действия, направленные на нарушение суверенной границы Российской Федерации, будут пресекаться арестом».

Напомним, в декабре Чубаров рассказал, что собрался организовать шествие с целью проникнуть в Крым с территории Украины.

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