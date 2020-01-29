NYT — пострадавшие всё-таки есть — при авиаударе Ирана 50 американских солдат получили черепно-мозговые травмы

Пентагон признал,что число американских военных, получивших ранения при авиаударе Ирана по базе США в Ираке в начале января, значительно больше, чем утверждалось ранее. По новым данным, 50 военнослужащих США получили черепно-мозговые травмы, пишет The New York Times. Как напоминает газета, сразу после атаки президент Дональд Трамп «с радостью сообщал», что никто из соотечественников не пострадал.



Reuters

Во вторник 28 января Пентагон сообщил о 50 американских солдатах, получивших черепно-мозговые травмы в ходе авиаударов Ирана по базе Айн-аль-Асад в Ираке ранее в январе. Как обращает внимание The New York Times, на прошлой неделе американское оборонное ведомство утверждало, что раненых было на 16 меньше.

Как заявил представитель Пентагона Томас Кэмпбелл, из 50 пострадавших 31 человек получил помощь там же, в Ираке, и уже вернулся к службе. 18 военнослужащих были транспортированы в Германию на дообследование, 1 человек, направленный на лечение в Кувейт, уже вернулся на базу. Данные, предоставленные ранее, — «приблизительная предварительная оценка, которая может меняться впоследствии», объяснил Кэмпбелл. Представитель американского Минобороны пообещал, что ведомство будет делиться новой информацией, когда она станет доступной.

The New York Times напоминает, что ещё в пятницу 24 января Пентагон обнародовал данные о 34 американских военных с черепно-мозговыми травмами, полученными в ходе атаки иранских дронов, состоявшейся 8 января в отместку за ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани. Между тем, спустя несколько часов после удара президент США Дональд Трамп утверждал, что никто из американцев вообще не пострадал: «Рад сообщить вам: американский народ должен быть безмерно счастлив и благодарен, потому что никто из наших соотечественников не пострадал при атаке иранского режима прошлой ночью».

Впрочем, как отмечают американские чиновники, черепно-мозговые травмы не всегда проявляются сразу, да и требуется определённое время, чтобы обновлённые данные дошли до руководства в Вашингтоне. Однако, даже узнав о том, что у некоторых американских военных на базе наблюдаются признаки сотрясений, 22 января Трамп заявил, что симптомы «не особо серьёзные»: «Слышал, что у них головные боли. Я не считаю, что это какие-то особо серьёзные травмы по сравнению с другими ранениями, которые мне приходилось видеть».

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