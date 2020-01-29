Эксперты рассказали о мерах по защите от коронавируса

Оперативному штабу по борьбе с новым китайским коронавирусом необходимо прежде всего координировать действия санэпидемнадзора, простых медиков, а также следить за информацией, поступающей населению, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты.

В РФ создали межведомственный оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Его председателем назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

«Должны быть приняты самые обычные меры: довести до медицинских работников всю актуальную информацию о данном заболевании, обеспечить население средствами индивидуальной защиты (масками), дать людям понять, что запланированные поездки в Китай стоит отложить, а если билеты уже на руках, то и объяснить, как можно вернуть данную путевку», – говорит депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Депутат отмечает, что существует огромный комплекс медицинских и прочих мер. По словам Онищенко, действовать придется даже тем, кто на первый взгляд ни при чем: пограничникам, правоохранителям, ученым из различных областей.

Вирусолог Виктор Зуев уверен, что все меры по недопущению китайского коронавируса уже давно приняты. В аэропортах, морских портах и местах прохождения границы работает санэпидемнадзор. Там достаточно квалифицированные люди, которые оснащены соответствующей аппаратурой, и на данный момент этого вполне достаточно, уверен он. При этом Зуев отмечает, что излишне информировать население не стоит.

«Если мы начнем что-то объяснять населению, то напугаем, потому что еще ничего нет, а мы уже об этом говорим. Не стоит раньше времени заниматься этими разъяснительными работами», – уверен Зуев.

По мнению вирусолога, штаб по предупреждению распространения китайского коронавируса мог быть полезен гораздо раньше, сейчас же он создан в профилактических целях.

Больных новым коронавирусом уже насчитывается более 6 тысяч человек по всему миру. Общее количество смертельных случаев превышает 130 человек.





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