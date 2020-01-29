Иранское ТВ сообщило об уничтожении руководителя спецоперации по устранению Сулеймани, выдав за него американского актера Фредрика Лене

Государственное телевидение Ирана сообщило об уничтожении нескольких агентов ЦРУ, в числе которых якобы был предполагаемый убийца генерала Сулеймани, использовав для иллюстрации новости фотографию американского актера Фредрика Лене из фильма «Цель номер один». Об этом сообщает Би-Би-Си.

Ранее стало известно, что американский самолет связи Е-11А потерпел крушение на западе Ботсваны. Как сообщило государственное телевидение Ирана, самолет был сбит контролирующими регион боевиками, а на его борту находились несколько высокопоставленных сотрудников ЦРУ. В числе них, по заявлению иранского телевидения, был Майкл Д’Андреа, известный также как «Аятолла Майк» и «Тёмный принц. Предположительно, именно он руководил спецоперацией по ликвидации генерала Сулеймани. Однако никаких доказательств нахождения этого агента ЦРУ на борту самолета телевидение Ирана не предоставило. Иллюстрируя смерть Д’Андреа, телеканал показал фото актера Фредрика Лене.

Первоисточником информации о следовании Майкла Д’Андреа именно этим рейсом является сайт Veterans Today. По информации журнала Politico, этот портал был основан в 2003 и является инструментом информационной войны со стороны России, при помощи которого распространяется дезинформация и пропаганда. Вскоре после своего образования журнал начал публиковать различные теории заговора, а 2013 года — материалы из «Нового восточного обозрения» (New Eastern Outlook, NEO), геополитического журнала, издаваемого РАН. До того, как вступить в партнёрские отношения с российским журналом, сайт поддерживал тесные связи с иранским PressTV.

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