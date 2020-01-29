Приходько, пониженный в должности Медведевым после скандала с яхтой Дерипаски и Настей Рыбкой, назначен помощником Мишустина

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил бывшего замглавы аппарата правительства Сергея Приходько своим помощником, передает «Интерфакс».

До мая 2018 года Приходько был главой аппарата правительства. Однако после обновления состава правительства эта должность, а также пост вице-премьера достались бывшему начальнику Контрольного управления президента Константину Чуйченко.

В феврале 2018 года ФБК опубликовал расследование об отдыхе Приходько на яхте бизнесмена Олега Дерипаски. Расследование основывалось ​на фото и видео из Instagram эскорт-модели Насти Рыбки и на данных из ее книги.

Тогда же Алексей Навальный сообщил, что у никогда не работавшего в бизнесе Приходько есть дом, который ФБК оценивает минимум в 300 млн рублей, две квартиры в элитном доме по соседству с семьями президентов Транснефти и Роснефти Токарева и Сечина. Кроме того, у жены Приходько, также не имеющей бизнеса, задекларированы огромные доходы.

После этого тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев понизил Приходько в должности.

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