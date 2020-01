Британцев, покидающих затронутые коронавирусом территории, будут изолировать на две недели на военных базах

Граждан Великобритании, покидающих территории, где распространяется «уханьский коронавирус», будут помещать на двухнедельный карантин, сообщает The Guardian. Об этом также сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

Карантин могут организовать на военных базах.

We are working hard to get British nationals back from Wuhan.

Public safety is the top priority.

Anyone who returns from Wuhan will be safely isolated for 14 days, with all neccessary medical attention.

— Matt Hancock (@MattHancock) January 29, 2020

Накануне ученые из Гонконга сообщили о разработке первой вакцины против коронавируса, однако начать её использование можно будет только после серии клинических испытаний. По словам заведующего кафедрой инфекционных заболеваний Гонконгского университета Юена Квок-юнга, тестирование вакцины на животных займёт несколько месяцев. Ещё один год потребуется для проведения клинических испытаний на людях. Только после этого можно будет начать массовое использование вакцины в медицинских целях.

Случаи заражения зарегистрированы на сегодняшний день США, Канаде, Австралии, Германии, Франции, Вьетнаме, Японии, Непале, Сингапуре, Южной Корее, Таиланде и ОАЭ. В России нескольких человек, прилетевших из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирус, но пока этот диагноз не подтверждался.

The Insider собрал всю имеющуюся о новом вирусе информацию.

