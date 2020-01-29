Чешские программисты за два дня бесплатно сделали сайт, на который Минтранс хотел потратить $17,5 млн. Министра уволили

Группа из 60 чешских программистов-добровольцев за два дня создала и подарила правительству страны сайт, на разработку которого власти планировали выделить миллионы долларов. Таким образом разработчики выступили против расточительности Министерства транспорта, передает Novinky.cz.

Ранее ведомство опубликовало договор с компанией Asseco Central Europe о разработке сайта для продажи разрешений на проезд по платным дорогам. Стоимость работ оценили в 401 млн чешских крон (примерно $17,5 млн). Согласно контракту, после запуска платформы министерство продолжило бы сотрудничество с компанией-разработчиком еще в течение четырёх лет .

Неделю назад владелец IT-компании Actum Digital Томаш Вондрачек опубликовал видеообращение, в котором возмутился заказом министерства и предложил программистам присоединиться к его инициативе разработать сайт бесплатно. «Я хочу, чтобы впредь никто не относился к нашим общим средствам так, как это сейчас делает государство», — отметил предприниматель. Помимо этого, по мнению Вондрачека, Минтрансу следовало бы провести открытый тендер на создание платформы.

Идею Томаша Вондрачека поддержали более 300 программистов, из которых были выбраны 60 человек. 27 января созданный ими сайт заработал в тестовом режиме. Пока что с его помощью автомобилисты не могут приобрести разрешения на проезд, так как платформа не подключена к необходимым государственным базам данных. Однако сейчас сайт позволяет купить благотворительные виртуальные купоны за 1, 2 или 3 кроны. Средства от продажи создатели сайта перечисляют в фонд помощи детям, которые получили тяжёлые телесные повреждения. За сутки платформу посетили более 150 тысяч человек, почти 15 тысяч из них приобрели купоны.

Стоимость контракта с Asseco Central Europe возмутила не только Вондрачека, но и премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Он встретился с предпринимателем и командой разработчиков сайта и сообщил, что государство начнёт использовать платформу в том случае, если она окажется достаточно функциональной. Бабиш настоял на увольнении министра транспорта Владимира Кремлика. Президент Чехии Милош Земан отправил Кремлика в отставку за грубые ошибки, допущенные в ходе работы на государственном посту. Новым министром транспорта Чехии стал Карел Гавличек.

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