Журналист The New York Times рассказал о попытках взлома своего телефона хакерами из Саудовской Аравии

Журналист The New York Times Бен Хаббард заявил, что летом 2018 года его телефон пытались взломать хакеры из Саудовской Аравии. Это произошло через месяц после взлома телефона главы Amazon и владельца The Washington Post Джеффа Безоса.

Журналист рассказал, что в июле 2018 года он получил смс-сообщение на арабском языке «Бен Хаббард и история королевской семьи Саудитов» со ссылкой на сайт arabnews365.com. При этом по поиску в интернете не нашлось публикаций с таким заголовком, а газета Arab News не использовала этот домен.

На тот момент Бен Хаббард писал о Саудовской Аравии около 5 лет. В частности, он был автором материалов о правящей королевской династии из дома Саудитов и принце Мухаммеде, унаследовавшем власть в 2015 году.

Эксперты из Citizen Lab из Школы Мунка в Университете Торонто. Они пришли к выводу, что хакерская атака была осуществлена по заказу властей Саудовской Аравии.

За последние годы исследователи Citizen Lab смогли идентифицировать 36 операторов, которые использовали технологии NSO Group для взлома гаджетов сотен людей из 45 стран.

22 января The Guardian рассказала о том, что саудовский принц причастен к взлому телефона Джеффа Безоса в 2018 году. Издание отмечало, что это произошло за пять месяцев до убийства журналиста The Washington Post Джамаля Хашокджи.

