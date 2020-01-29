Доктор Мясников предложил радикальный способ борьбы с коронавирусом

Доктор Мясников предложил радикальный способ борьбы с коронавирусом

29.01.2020, 15:54, Разное

Знаменитый российский врач-кардиолог, телеведущий Александр Мясников поделился своими переживаниями по поводу распространения смертоносного коронавируса из Китая. Медик считает, что ситуация говорит о неготовности мира к борьбе с серьезными эпидемиями, сообщает ToDay News Ufa. 

«Если “ленивый” коронавирус или Эболу не смогли остановить, и мы видим как случаи расползаются по миру, то что мы сможем противопоставить новому, пока нам неизвестному вирусу гриппа, который способен за месяц поразить миллионы людей?», – сказал Мясников.

В связи с этим он предложил радикальный способ борьбы с заболеванием: полную изоляцию или ликвидацию очага заражения. 



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