Мишустин назначил помощником Приходько

Мишустин назначил помощником Приходько

29.01.2020, 15:44, Новости дня

Премьер Михаил Мишустин назначил экс-заместителя главы аппарата правительства Сергея Приходько своим помощником.

«Назначить Приходько Сергея Эдуардовича помощником председателя правительства Российской Федерации Мишустина М.В. на время исполнения Мишустиным М.В. полномочий по данной должности», – говорится в соответствующем указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Приходько был заместителем главы аппарата правительства, его на эту должность в 2018 году назначил премьер Дмитрий Медведев, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, как были распределены обязанности между вице-премьерами в правительстве Михаила Мишустина.



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