Копию китайского коронавируса создали в Австралии

Копию «уханьского» короновируса 2019-nCoV создали ученые из Института инфекционных заболеваний и иммунологии в Мельбурне, сообщило австралийское телевидение.

Благодаря этому, по словам ученых, можно будет быстрее создать эффективную вакцину от вируса. О результатах работы будет доложено во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), информирует «Интерфакс».

Ранее Китай передал РФ геном нового коронавируса 2019-nCoV, ученые двух стран приступили к созданию вакцины. Ученые из Новосибирска уже разработали две тест-системы для диагностирования коронавируса.





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