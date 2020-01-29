По электронному водительскому удостоверению можно будет зарегистрироваться на внутренний авиарейс – Гончарук

Правительство Украины 29 января приняло решение, согласно которому зарегистрироваться на внутренний авиарейс или поезд можно будет по электронному водительскому удостоверению, сообщил в Telegram украинский премьер-министр Алексей Гончарук.
«Сегодня правительство ввело экспериментальный проект – для удостоверения личности при внутренних путешествиях по Украине самолетом или поездом можно будет использовать электронное удостоверения водителя в мобильном приложении «Дія» вместо паспорта. «Забыл паспорт – не успел на самолет/поезд» – больше не проблема», – написал Гончарук.
Он добавил, что правительство делает путешествия удобными для украинцев.
Осенью 2019 года вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что первыми электронными услугами, которыми украинцы смогут воспользоваться после начала работы проекта «Государство в смартфоне» – приложения и портала «Дія» – станут электронное водительское удостоверение, техпаспорт на автомобиль и паспорт гражданина Украины.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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