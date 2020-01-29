В Киеве инженер три месяца прослушивал Судебную администрацию

Инженер предприятия «Информационные судебные системы» установил в Судебной администрации Украины прослушку и в течении трех месяцев записывал разговоры сотрудников. Об этом 29 января сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

Как сообщила прокуратура, в августе-сентябре 2018 подозреваемый загрузил вредоносное программное обеспечение на ряд ноутбуков, которые использовались для настройки работы компьютеров, локальной сети и дата -центра Государственной судебной администрации.

Мужчина замаскировал это программное обеспечение и в течение трех месяцев прослушивал помещения администрации.

По результатам расследования инженеру предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 3611 УК Украины. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

ЗАВЕРШЕНО ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗА ФАКТОМ ЗДІЙСНЕННЯ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ПРОСЛУХОВУВАННЯ ПРИМІЩЕНЬ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ… Posted by Прокуратура міста Києва on Kolmapäev, 29. jaanuar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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