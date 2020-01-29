Омич женился в 92 года и через несколько месяцев умер

В Омске мужчина женился в 92 года, однако скончался через несколько месяцев, его невесте на момент свадьбы был 81 год, рассказали в областном управлении ЗАГС.

«В Омской области в 2019 году ряд молодоженов вступили в брак в почтенном возрасте. В зрелом возрасте (75 и более лет) в брак вступили 38 мужчин и 13 женщин. Так, самым зрелым парам новобрачных на момент регистрации исполнилось: жениху – 92 года, невесте – 81 год; жениху – 91 год, невесте – 72 года», – рассказала начальник управления ЗАГС Омской области Наталья Биляченко, информирует РИА «Новости».

Отмечается, что самая большая разница в возрасте жениха и невесты составила 37 лет. При этом 92-летний жених скончался в январе 2020 года, спустя несколько месяцев после заключения брака.

«До этого брака он 1,5 года был вдовцом, его вторая супруга, которой на момент регистрации был 81 год, около 10 лет назад развелась», – добавили в управлении ЗАГС Омской области.

В августе сообщалось, что число браков и разводов в РФ снизилось до 30-летнего минимума.

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