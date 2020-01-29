Путин поблагодарил ушедшее в отставку правительство

Путин поблагодарил ушедшее в отставку правительство

29.01.2020, 15:30, Новости дня

Президент Владимир Путин заявил, что правительство, возглавляемое премьером Дмитрием Медведевым, работало в непростых условиях.

«Правительство под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева работало в непростых условиях, сложностей было много, и, разумеется, на 100% никогда и нигде планы не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны», – сказал президент на встрече с ушедшими в отставку членами правительства, передает ТАСС.

Президент поблагодарил бывших членов кабинета министров за работу, информирует РИА «Новости».

Путин выразил надежду, что на новых местах бывшие министры используют весь потенциал и опыт, чтобы двигаться дальше.

«Исхожу из того, что мы будем представлять из себя такую большую единую расширенную команду. Я очень на вас рассчитываю», – добавил президент.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что целью встречи президента с бывшими членами правительства является выражение благодарности министрам за их труд.



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