Путин поблагодарил ушедшее в отставку правительство

Президент Владимир Путин заявил, что правительство, возглавляемое премьером Дмитрием Медведевым, работало в непростых условиях.
«Правительство под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева работало в непростых условиях, сложностей было много, и, разумеется, на 100% никогда и нигде планы не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны», – сказал президент на встрече с ушедшими в отставку членами правительства, передает ТАСС.
Президент поблагодарил бывших членов кабинета министров за работу, информирует РИА «Новости».
Путин выразил надежду, что на новых местах бывшие министры используют весь потенциал и опыт, чтобы двигаться дальше.
«Исхожу из того, что мы будем представлять из себя такую большую единую расширенную команду. Я очень на вас рассчитываю», – добавил президент.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что целью встречи президента с бывшими членами правительства является выражение благодарности министрам за их труд.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко о «кощунственном» решении комитета ПАСЕ подтвердить полномочия России. «Постпред Украины при ООН обнаружил «кощунство, если не извращение» в решении Комитета ПАСЕ подтвердить полномочия России. Не там ищет. Кощунством был отказ ПАСЕ в 2014 резко осудить власти Украины за одесскую бойню», – написал в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Представлен рецепт идеального эспрессо / 23 января
- Казахский политолог назвал приоритеты внешней политики стран Средней Азии / 28 ноября
- Опубликовано видео дозаправки в воздухе Су-30 и Су-24 / 4 января
- Российского актера задержали в киевском аэропорту после признания о посещении Крыма / 28 ноября
- Машина испанского гонщика Алонсо дважды перевернулась во время аварии на ралли «Дакар», спортсмен продолжил гонку / 15 января
- Украина захотела заменить Британию в ЕС / 23 января
- Министр обороны ФРГ призвала бросить все силы на урегулирование ситуации в Ираке / 8 января
- Принц Гарри покинул Великобританию, чтобы быть с женой и сыном / 21 января