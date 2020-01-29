В феврале возможно снижение цены на газ для населения – Оржель

Украина выйдет из отопительного сезона 2019–2020 годов с избыточными запасами природного газа в своих подземных хранилищах, что позволяет рассчитывать на снижение цены на газ для населения. Об этом на пресс-конференции в Киеве 29 января сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«У нас на 5,4 млрд м³ больше запасы, чем в прошлом году. Мы стопроцентно выходим с избыточными запасами из отопительного периода. Большие запасы также в европейских газохранилищах. Теплая зима, небесная канцелярия существенно влияет», – сказал министр.

Он напомнил, что в январе 2020 года оптовая цена на природный газ для населения на 25% меньше, чем в январе 2019 года, и значительно ниже, чем ожидалось перед началом отопительного сезона.

На стабилизацию рынка повлияло также заключение договора о транспортировке российского газа по территории Украины, добавил Оржель.

«Все это – те драйверы, которые сказываются на уменьшении цены в Европе и в Украине. Для нас было очень важно, чтобы украинский потребитель, население получило те положительные сигналы, которые предоставил рынок, – отметил глава Минэнерго. – Мы ожидаем, что положительные тренды на рынке будут продолжаться, а это означает, что новая формула даст нам возможность снова в лучшую сторону, в сторону уменьшения пересмотреть цены в феврале».

По договоренности с Международным валютным фондом с 1 января 2020 года Украина перешла на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей. Ожидается, что утвержденный правительством подход к расчету цены на газ будет действовать до 30 апреля. С 1 мая Украина взяла на себя обязательства полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте.

Согласно постановлению правительства №17 от 24 января, стоимость газа для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз України» поставляет газ в пределах специальных обязательств, определяется с учетом цены на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF), разницы между ценой газа на TTF и на границе Украины, тарифа на вход в украинскую газотранспортную систему и торговой надбавки НАК.

В январе цена на газ будет составлять 5,58 грн/м³ (с НДС, но без затрат на транспортировку), сообщили в Минэнерго.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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