Создание системы диагностики ветхих домов оценили дороже строительства нового жилья

Создание системы диагностики ветхих домов оценили дороже строительства нового жилья

29.01.2020, 15:30, Новости дня

Для РФ слишком дорого создание системы технического учета всех домов ради поиска ветхих зданий, считает член рабочей группы Общероссийского народного фронта (ОНФ) по качеству жизни Арсений Беленький.

«К сожалению, у всех новых технологий очень высокая стоимость. Насколько возможно такие технологии масштабировать на всю страну – не понятно. Возможно, что такой проект будет слишком дорого стоить. Когда есть какие-то отдельные случаи диагностики, то это может быть рационально. У нас страна большая и важно, чтобы этот проект не стал слишком дорогим», – передает его слова радио Sputnik.

Ранее СМИ сообщили, что Минстрой собирается ввести в Жилищный кодекс понятие «система технического учета домов», которая нужна для оценки состояния домов и поиска зданий, которые можно признать ветхими или аварийными, чтобы власти сосредоточили свое внимание на наиболее проблемных домах и их расселении.

«Ветхим» жильем считается дом с износом больше 70%. Это стадия, которая предшествует получению домом стадии «аварийный». По закону люди могут продолжать жить в ветхом жилье, а из аварийного их обязаны переселить.



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