BQ выпустит в России бюджетные телевизоры

Для жителей РФ поступят в продажу доступные по цене телевизоры. Их выпуском займется отечественная компания BQ.

В РФ не все пользователи обладают должными материальными средствами для приобретения телевизоров мировых брендов. Благодаря намерению компании BQ в стране через время начнется реализация бюджетных устройств. В зависимости от ценника, телевизор будет оснащен определенными опциями, включая Smart TV.

Руководители BQ пока не назвали дату выхода изобретения, но имеется точное наименование – Blackton. Отдельно можно сказать, что фирма производит телевизоры еще с осени, поэтому эту нишу нельзя назвать новой для нее. Также компания выпускает на рынок смартфоны Strike. В данной категории можно обнаружить аппараты по различной стоимости, все они функционируют на операционной системе Android.

Не так давно BQ выпустил кнопочный телефон 2819 Tenk Quattro. Его особенностями является поддержка четырех sim-карт и два фонарика в наличии. На гаджет с ударопрочным корпусом стильного вида клиенту придется заплатить всего 2100 рублей. Также в нем имеется аккумулятор на 2500 мАч.

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