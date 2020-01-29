Цинк при простуде не подтвердил своей эффективности

Вопрос о целесообразности использования цинка для лечения и облегчения симптомов простуды до сих пор остается спорным. Прояснить ситуацию вызвались специалисты из университета Хельсинки.
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В рамках нового исследования, представленного в свежем номере журнала «BMJ Open», таблетки с цинком и, для контроля эффекта, препараты- плацебо были протестированы на 88 добровольцах, заболевших ОРВИ. Участникам было рекомендовано начать лечение сразу после проявления первых симптомов простуды и продолжать в течение последующих 5 дней. Суточная доза цинка составляла 78 мг. К удивлению ученых, особой разницы в скорости выздоровления от простуды между пациентами, получавшими цинк и плацебо, не наблюдалось. Более того, первые восстанавливались после заболевания даже медленнее, чем вторые.
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