В Китае назвали сроки, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад

Эпидемия коронавируса в Китае пойдет на спад около 8 февраля, сообщил ведущий эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Цзэн Гуан.

«У болезни есть инкубационный период, но если считать от 23 января (когда был введен карантин в Ухане – прим. ВЗГЛЯД), то приблизительно к 15 числу первого месяца по лунному календарю (8 февраля) уже можно будет увидеть отчетливые результаты», – сказал он в интервью газете «Жэньминь жибао», передает ТАСС.

Напомним, во вторник глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пик вспышки коронавируса наступит в Китае примерно через 7-10 дней.

При этом новый коронавирус уже побил рекорд атипичной пневмонии.

В среду президент РФ Владимир Путин на совещании о мерах по предупреждению распространения коронавируса поставил задачу минимизировать человеческие потери от этой болезни.





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