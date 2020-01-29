Дождливый день: леди Китти Спенсер с женихом-миллионером Майклом Льюисом в Нью-Йорке

Спустя почти две недели после променада по одной из набережных Кейптауна влюбленные переместились в Нью-Йорк, а местные фотоохотники были только рады запечатлеть их и помолвочное кольцо Китти в одном кадре. Ранним субботним утром Китти Спенсер и Майкл Льюис прогуливались под большим зонтом — в Нью-Йорке сейчас то снег, то дождь. Племянница принцессы Дианы предпочла для выхода элегантный образ: длинное пальто песочного цвета и коричневые джинсы, дополнив их белыми кедами, черным шарфиком и солнцезащитными очками. Ее спутник был одет в стиле casual — обычные джинсы, полосатая бело-синяя рубашка, пуховик и кроссовки. Но главное, что не ускользнуло от зорких объективов папарацци — бриллиантовое кольцо на левой руке девушки.

Напомним, слухи о помолвке 29-летней Китти Спенсер, племянницы принцессы Дианы и кузины принцев Гарри и Уильяма, ходили с лета. Тогда журналисты приняли кольцо с огромным бриллиантом за помолвочное. Однако, кажется, важное событие в ее жизни случилось лишь недавно. Майкл Льюис, владелец компании одежды Whistles и обладатель состояния в 102 миллиона долларов, сделал ей предложение в канун Рождества. В январе Майклу исполнился 61 год, он на 32 года старше своей невесты и на 5 лет старше ее отца.

Майкл сделал предложение Китти перед Рождеством. Она была в Кейптауне на каникулах и рассказала маме и остальным членам семьи об этом. Майкл любим всеми ими. Несмотря на его богатство, он очень скромный и сдержанный человек,

— сказала одна из ее подруг изданию.

Пара начала встречаться в августе 2018 года. Папарацци периодически видели их вместе на прогулках по улицам Нью-Йорка. До этого Китти встречалась с 47-летним итальянским магнатом в сфере недвижимости Никколо Бараттьери ди Сан Петро. Они были вместе 4 года, но до алтаря так и не дошли. Сразу после расставания с Китти Никколо переметнулся к актрисе Элизабет Херли.

В будущем я вижу, что у меня появятся дети. Но сейчас — мне только за двадцать. Да, у меня есть друзья моего возраста, у которых есть дети, и они такие милые, но я думаю, что каждый должен делать такие вещи в свое время,

— рассказывала Китти в интервью о своем отношении к семье и материнству.

Китти Спенсер — старшая из семерых детей Чарльза Спенсера, брата принцессы Дианы. Свое детство она провела в Южной Африке, где осталась жить после развода родителей с матерью, и позднее поступила в университет на факультет психологии. В Лондоне Китти бывала часто и позднее определилась с местом жительства окончательно.

Я всегда чувствовала себя больше британкой и понимала, что моя семья английская. Мне нравится жить в Лондоне — тут что ни день, то новая выставка или балет! Но Африка всегда будет в моем сердце, ее невозможно забыть. Я благодарна маме, что мое детство прошло на природе — мы с сестрами и братом постоянно ходили в походы в лес, сплавлялись по рекам, спали под звездами.

Аристократка и светская львица активно сотрудничает с модными брендами, являясь амбассадором Bvlgari, участвуя в показах Dolce&Gabbana и других домов. Под венец Китти пойдет впервые. А для ее жениха, уроженца ЮАР Майкла Льюиса, это будет второй брак. У него есть трое взрослых детей от первой супруги Леолы.

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