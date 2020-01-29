Лурье анекдотом объяснил слова Кравчука о встрече Сталина и Гитлера

Лурье анекдотом объяснил слова Кравчука о встрече Сталина и Гитлера

29.01.2020, 15:26, Новости дня

Журналист Олег Лурье иронично прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука, превратив их в анекдот.

«Леонид Кравчук: «Было мне 5 лет. Иду по Львову, смотрю – в сквере двое. Присмотрелся, а это Сталин и Гитлер. Гитлер с завязанными руками, а Сталин их развязывает. Тогда память хорошая была. А сейчас больше Альцгеймера с Паркинсоном вижу. Оба с развязанными руками», – передает слова Лурье «Царьград».

Ранее свой анекдот на тему высказывания Кравчука рассказал журналист Максим Кононенко.

Напомним, Кравчук заявил, что 17 октября 1939 года во Львове якобы состоялась встреча Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина. Он не уточнил, из каких архивов узнал об этом, а позже признал, что о существовании таких документов не знает, а просто читал об этом когда-то в СМИ.

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков назвал слова Кравчука «абсолютным бредом».



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