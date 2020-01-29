Кейт Миддлтон работает за двоих после отъезда Меган Маркл в Канаду: пятый выход герцогини за неделю

Последние годы внимание общественности в равной степени делили между собой две британские герцогини — Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Но после отказа от королевских полномочий и переезда в Канаду Меган скрылась из виду. Кажется, теперь на плечи Кейт легла двойная нагрузка — только за последнюю неделю она вышла в свет четыре раза, а сегодня совершила пятый официальный визит! На этот раз она отправилась в дошкольное учреждение Stockwell Gardens в Лондоне, чтобы обсудить с сотрудниками программу 5BigQuestions, которая будет работать в течение месяца, и за это время любой желающий сможет ответить на пять больших вопросов о детском воспитании. Продвижением этой программы Кейт активно начала заниматься на прошлой неделе в ходе своего тура по городам Великобритании.

Кейт МиддлтонКликните на фото для просмотра галереи



После предыдущего выхода Кейт Миддлтон в свет в сети активно обсуждалось отсутствие обручального кольца с сапфиром на ее руке. Впрочем, тому скоро нашлось объяснение — украшение герцогиня сняла в целях гигиены и безопасности, так как посещала детский госпиталь и общалась непосредственно с больными в палатах. Сегодняшнее мероприятие не требовало соблюдения такого рода правил, и знаменитое кольцо, доставшееся Кейт от принцессы Дианы, вновь засияло на ее пальце. Перед объективами фотографов Кейт появилась в белой блузе с высокой горловиной, черных обтягивающих джинсах, замшевых ботинках и элегантном классическом пальто цвета морской волны.

Несмотря на то что сейчас Кейт усиленно занимается продвижением различных программ, связанных с детьми и воспитанием, сама она едва допускает возможность вновь стать матерью. Во время недавней поездки в Брадфорд, графство Уэст-Йоркшир, Кейт Миддлтон немного пообщалась с поклонниками. Один из фанатов герцогини Кембриджской рассказал, что три раза отправлял Кейт и принцу Уильяму поздравительные открытки с рождением детей. Миддлтон поблагодарила его за внимание и между делом отметила, что в четвертый раз вряд ли получит поздравление.

Я не думаю, что Уильям хочет еще детей,

— сказала она.

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