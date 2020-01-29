Поклонники Григорьева-Апполонова сравнили его концертный наряд с «балахоном» Пугачевой

Поклонники Григорьева-Апполонова сравнили его концертный наряд с «балахоном» Пугачевой

29.01.2020, 15:21, Разное

Андрей Григорьев-Аполлонов, отдыхающий на Пхукете, удивил поклонников необычным внешним видом. После этого публика сравнила наряд певца с «балахоном» Аллы Пугачевой.
Артист решил дать концерт в Таиланде, который местные зрители должны запомнить надолго. На днях Григорьев-Апполонов сделал фото в магазине, примерив ярко-оранжевый балахон из шелка. Данное фото он разместил в Instagram. «Завтра зажгу Пхукет!» — подписал сюжет исполнитель. Большинство фанатов солиста «Иванушек» восприняли его публикацию как шутку, однако он сдержал обещание и появился на сцене в необычном наряде. Многие начали писать различные комментарии на странице музыканта, отметился даже Митя Фомин.

Как посчитали поклонники знаменитости, его оригинальный концертный костюм сильно похож на традиционные «балахоны» Аллы Пугачевой со времен ее ранних выступлений. «А где-то плачет Алла Борисовна», «Андрей — огонь!», «Думал, это Пугачева подстриглась», — писали фолловеры. При этом другие участники группы — Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко — пели для аудитории в обычных рубашках и брюках.



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