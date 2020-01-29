Звезда КВН Овик Григорян впал в кому после инсульта

Юморист Овик Григорян впал в кому после перенесенного инсульта. Звезде КВН, как сообщается, диагностировали аневризму головного мозга, артисту требуется операция.

Ситуация с артистом тяжелая, из-за существующей опасности для жизни пациента, ему пока не могут сделать необходимую операцию. Григорян находится в одной из столичных больниц. Инсульт у комика случился 8 января, после ряда необходимых мер его состояние улучшилось, и 25-летнего артиста выписали из клиники, назначив необходимые препараты. Однако почти неделю назад, 23 января, его снова пришлось госпитализировать. Во время отдыха в кругу друзей, ему вдруг стало плохо, по данным ряда СМИ, он буквально кричал от головной боли. Резкое ухудшение состояния здоровья привело к тому, что артист впал в кому.

Сразу после уменьшения выпячивания стенки артерии в мозге, Григоряну будет сделана операция. При этом лечение обойдется родным комика не дешево, вместе с операцией на всю медицинскую помощь придется потратить свыше миллиона рублей. Друзья звезды обратились к поклонникам за помощью в сборе средств, поскольку у семьи Григоряна таких денег нет. В настоящее время артист самостоятельно дышит, однако его состояние остается тяжелым. Сейчас уже собрано порядка миллиона рублей, за что близкие юмориста благодарны поклонникам его таланта. Эти деньги, заверяют они, пойдут на лечение, а также послеоперационное восстановление звезды.

В команде КВН «Армянская сборная» Григорян играет с 2013 года, откликнувшись на объявление о наборе юмористов в соцсети. Упорный труд и несомненный талант сделали его одним из ведущих игроков, принеся популярность и любовь зрителей. Почти на всех выступлениях артиста поддерживала любимая, которая сейчас также неразлучно находится рядом с ним в больнице.

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