Раскрыт секрет успеха планшета iPad на рынке спустя 10 лет после выхода

В 2010 году компания Apple презентовала новое изобретение iPad. Спустя 10 лет планшет остается наиболее популярным гаджетом в своем сегменте, и его доминирование абсолютное на рынке.

По данным агентства Strategy Analytics, в минувшем году американская фирма реализовала 40 миллионов iPad, забрав 26% рынка устройств. Для потребителей техники Apple планшет стал революционной моделью в мире технологий и компьютеров. Стив Джобс на премьере изобретения пояснил о задачах, для которых инженеры IT-гиганта разрабатывали устройство: прослушивание музыкальных треков, просмотр видео, чтение почты и книг. Новинка порадовала клиентов большим дисплеем с хорошим углом обзора и защищенным стеклом. Вместо стилуса специалисты внедрили опцию управления жестами и пальцами, что вывело на новый уровень мобильные игры, приблизив их по комфорту к приставкам с сохранением портативности. Также стоит отметить наличие отличного интерфейса, имитацию переворачивания страниц книг и стильный дизайн.

Компания Apple в свое время показала людям гаджет, который с легкостью решал их проблемы, и который в разы лучше КПК. Он примечателен внешне, имеет хороший функционал и продается не так дорого по сравнению с другим продуктом корпорации MacBook Pro, оцененным в 2-3 тысячи долларов. Продолжительное лидерство iPad на рынке можно объяснить незначительной стоимостью, мощной рекламой и бонусом в виде экосистемы, передает «ГлобалМск».

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