Кравчук признал голословность своих заявлений о встрече Сталина и Гитлера

Бывший президент Украины Леонид Кравчук признал, что не знает о существовании каких-либо документов, которые могли бы подтвердить его заявление о встрече Гитлера и Сталина во Львове перед Второй мировой войной.
«Я читал это, напечатанное в средствах массовой информации. Вот и передал. Я не видел лично архивного документа, который подтверждает это. Вот и все, что я знаю. Я не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его, я передал то, что пишет пресса», – передает слова Кравчука ТАСС.
Он добавил, что не ручается за достоверность напечатанной в СМИ информации.
Напомним, ранее Кравчук заявил, что 17 октября 1939 года во Львове якобы состоялась встреча Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина. Он не уточнил, из каких документов узнал об этом.
Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков назвал слова Кравчука «абсолютным бредом».
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