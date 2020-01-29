Кравчук признал голословность своих заявлений о встрече Сталина и Гитлера

Кравчук признал голословность своих заявлений о встрече Сталина и Гитлера

29.01.2020, 15:19, Новости дня

Бывший президент Украины Леонид Кравчук признал, что не знает о существовании каких-либо документов, которые могли бы подтвердить его заявление о встрече Гитлера и Сталина во Львове перед Второй мировой войной.

«Я читал это, напечатанное в средствах массовой информации. Вот и передал. Я не видел лично архивного документа, который подтверждает это. Вот и все, что я знаю. Я не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его, я передал то, что пишет пресса», – передает слова Кравчука ТАСС.

Он добавил, что не ручается за достоверность напечатанной в СМИ информации.

Напомним, ранее Кравчук заявил, что 17 октября 1939 года во Львове якобы состоялась встреча Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина. Он не уточнил, из каких документов узнал об этом.

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков назвал слова Кравчука «абсолютным бредом».



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