Ученые из Новосибирска разработали две тест-системы для диагностирования коронавируса

Две тест-системы для диагностирования нового коронавируса разработаны в новосибирском центре «Вектор», сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Возможности изготовления этих тест-систем, чтобы обеспечить всю территорию РФ для выявления коронавируса, существенно растут день ото дня, потому что наращивается объем производства», – приводит ее слова РИА «Новости».
Вице-премьер подчеркнула, что россияне ответственно подходят к процедурам обследования на новый вирус.
«Я должна сказать большое спасибо нашим гражданам, потому что они очень ответственно к этому относятся. Когда приходят рейсы из Китая и наших граждан проверяют, они совершенно спокойно реагируют на возможные ситуации задержки исключительно из целей проверки», – сказала Голикова.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова добавила, что на сегодняшний день в центре «Вектор» производится около 25 тыс. исследований в неделю на базе созданных тест-систем. «Мы увеличиваем производство тест-систем где-то вдвое, а еще через неделю увеличим в четыре раза. Потребности для Российской Федерации в достаточной степени закрыты», – отметила она.
Глава ведомства также сказала, что РФ координирует свою работу по противодействию вирусу с ЕАЭС, так как страны союза тоже нуждаются в подобных тест-системах.
«Если будет ваше поручение и разрешение, мы могли бы поделиться с коллегами из других стран этой системой, чтобы и там эта защита возникла», – сказала Попова.
По ее словам, на сегодняшний день уже досмотрено больше 20 тыс. рейсов, прибывающих в Россию из регионов, где существует риск распространения коронавируса. Также осмотрено более 1 млн человек. Так как вскоре в РФ наступит сезон роста заболеваемости гриппом, ведется усиленная работа по увеличению точности диагностики, «чтобы не смешать и различать одно от другого», отметила Попова.
Она отметила, что сейчас почти все регионы уже утвердили планы по борьбе с новым коронавирусом, среди них Москва, Калининградская, Курская, Смоленская области и другие. «Мы продолжаем эту работу, и постараемся защитить население РФ от вируса», – подчеркнула Попова.
Президент РФ Владимир Путин на совещании о мерах по предупреждению распространения коронавируса поставил задачу минимизировать человеческие потери от пневмонии, вызванной этим вирусом.
Министерство здравоохранения РФ подготовило временные методические рекомендации по лечению коронавирус. РФ и Китай начали разработку вакцины против нового коронавируса. В РФ пока не зарегистрированы случаи заболевания, однако риск проникновения коронавируса в страну существует.
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