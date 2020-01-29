Иностранцев обяжут показывать медицинские справки при въезде в Россию

Иностранцев обяжут показывать медицинские справки при въезде в Россию

29.01.2020, 15:18, Разное

Иностранных гостей России будут проверять на наличие коронавируса, который угрожает перебраться в страну из Китая. Для этого у них будут требовать предоставить медицинские справки, сообщает телеканал «360».

С соответствующим заявлением выступила руководитель Главного управления МВД России по вопросам миграции Валентина Казакова. Она отметила, что помимо проверок туристам из зарубежных стран придется пройти медицинскую комиссию на территории России. 

«Мы в настоящее время готовим изменения в законодательстве этом направлении, где все указанные моменты будут отражены», – сказала Кузнецова в интервью «Российской газете».



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