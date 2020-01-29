“Брэд Питт. Актер второго плана“. Питт пришел на ланч номинантов “Оскара” с именным бейджем

“Брэд Питт. Актер второго плана“. Питт пришел на ланч номинантов “Оскара” с именным бейджем

29.01.2020, 15:18, Новости дня

56-летний голливудский актер и продюсер Брэд Питт появился на ланче номинантов на получение премии Американской киноакадемии «Оскар» с бейджем на лацкане пиджака. Об этом сообщает издание Cosmopolitan.

По информации журнала, актер оказался единственным из присутствующих знаменитостей, кто подчинился правилам организаторов и надел идентифицирующий значок.

Как пишет Entertainment Tonight, на значке было написано «Брэд Питт. Актер второго плана в фильме «Однажды в… Голливуде». «У него явно имеется чувство юмора», – отмечает издание. 

Brad Pitt clearly has a sense of humor. 😂

Posted by Entertainment Tonight on Teisipäev, 28. jaanuar 2020

Брэд Питт является обладателем и многократным номинантом премии «Оскар». В 2020 году Питт номинируется на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за роль Клиффа Бута в фильме «Однажды в … Голливуде». Церемония награждения победителей пройдет 9 февраля 2020 года. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Наряд погранслужбы ФСБ попал в серьезную аварию во время погони за предполагаемыми контрабандистами в Ростовской области. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.   Авария произошла утром 29 января в Донецке. Пограничники на УАЗе преследовали "Ниву", в салоне которой, предположительно, перевозили контрабанду. В какой-то момент навстречу служебному автомобилю выехали "Жигули", уйти от столкновения водитель не успел. От […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика