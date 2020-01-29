«Радикально решить тему народонаселения». Патриарх Кирилл высказался за ограничение абортов в России

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл на парламентских встречах 28 января высказался за ограничение абортов в России, сообщает «Интерфакс».

По словам патриарха, за 10 лет можно увеличить население на 10 миллионов, если добиться «прогресса в искоренении абортов».

Он отметил, что «никакие иные способы не смогут помочь так радикально решить тему народонаселения как значительное ограничение абортов».

Кирилл заявил, что не раз обращался к членам Совета Федерации РФ и другим представителям власти с призывом вывести аборты из обязательного медицинского страхования.

Патриарх добавил, что «огромные просторы страны, мощное экономическое развитие – все это требует большого количества людей», поэтому численность населения – одна из важных целей, которые стоят перед государством. По его словам, «она легко решается – как говорится, влет, если сократить на порядок количество абортов». Он подчеркнул, что россиян «не так много, как должно быть на просторах великой России».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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