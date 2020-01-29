Порошенко подал 14 исков против ГБР, НАБУ и полиции

Адвокаты пятого президента Украины Петра Порошенко подали 14 исков против правоохранителей нескольких ведомств о возмещении морального ущерба. Об этом 29 января сообщил адвокат Игорь Головань в Facebook.

Отмечается, что иски поданы в Верховный суд Украины.

«Следственными судьями вынесено 14 постановлений о противоправной бездеятельности прокуроров и следователей», — написал адвокат.

Отмечается, что по жалобам адвокатов Порошенко судьями были установлены факты противоправной бездеятельности: прокуроров — 4; следователей Госбюро расследований — 6; должностных лиц Национального антикоррупционного бюро — 2; следователей Нацполиции — 2.

На днях Верховний суд нагадав нам усім, що встановлена ухвалою слідчого судді протиправна бездіяльність прокурора або… Posted by Igor Golovan on Kolmapäev, 29. jaanuar 2020

10 декабря стало известно, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены Порошенко при подписании Минских соглашений. Адвокат экс-президента Игорь Головань считает, что это производство может навредить нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку для его команды Минские договоренности продолжают служить основой работы нормандского формата.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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