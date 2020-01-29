Адвокат рассказал о единственной линии защиты историка Соколова

Адвокат рассказал о единственной линии защиты историка Соколова

29.01.2020, 15:12, Новости дня

Основная и единственная линия защиты историка Олега Соколова – это открытость перед общественностью и признание вины, сообщил адвокат ученого Александр Почуев.

Почуев заявил, что «стратегия построена на максимальной открытости перед общественностью». По его словам, Соколов «искренне раскаивается, добровольно признался в совершенном преступлении и готов хоть как-то загладить свою вину», передает Sputnik.

«Это единственная линия защиты, которая есть. По поводу приговора, мы ни на что не рассчитываем. Как будет, так будет. Соколов с любым приговором смирится и для себя просит самых жестких мер», – добавил защитник.

При этом ранее адвокаты Олега Соколова решили объяснить убийство аспирантки влиянием лекарств.

Напомним, историк застрелил 24-летнюю студентку, с которой состоял в любовных отношениях, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.

Историк признался в убийстве и заявил, что согласен с арестом. Экспертиза признала Соколова вменяемым.

Ученый заявлял об идиллии в отношениях с убитой, а также сообщал, что в 2019 году они «подали заявление в ЗАГС».



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